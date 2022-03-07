Как действовать беженцам после выезда из Украины – инструкция

Из Украины после вторжения России выехало в разные страны мира уже более 1 млн человек.

Из Украины после вторжения России выехало в разные страны мира уже более 1 млн человек. В Telegram-канале Ukraine NOW рассказали, как украинским беженцам действовать после пересечения государственной границы.

Для украинцев после выезда из Украины сейчас есть три варианта действий.

1. Право на законное пребывание в странах Евросоюза до 90 дней.



Рекомендуется не спешить подавать заявку на беженство, если у вас есть, где остановиться и деньги.

2. Механизм временной защиты, который призван сократить до минимума бюрократические процедуры.

В этом случае предусматривается получение свидетельства на проживание на 1 год. Возможность работать и учиться (дети до 18 лет могут учиться, как и дети страны пребывания), обеспечение жильем, медициной, социальное обеспечение. В этом случае в будущем можно получить статус беженца.

3. Статус беженца



Заявку на статус беженца можно подать во время въезда в страну, а также в ближайшем отделении Пограничной службы. Получение статуса беженца может растянуться на 6 месяцев. В это время нельзя работать.

Статус беженца гарантирует свидетельство на проживание (минимум на 3 года), документ для поездок по ЕС, право на работу и образование, признание украинских дипломов, право на социальное обеспечение и медицину.

Напомним, ранее Госпогранслужба призвала украинцев, желающих попасть в Евросоюз, выбирать для этого не Польшу, а другие страны, с которыми есть граница.

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Иллюстративное фото / t.me/UkraineNow