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Семерых полицейских в Луганской области подозревают в госизмене - прокуратура

Один из подозреваемых даже возглавил "отделение полиции ЛНР".
Семерых полицейских в Луганской области подозревают в госизмене - прокуратура
На Луганщине подозревают в измене Украине 7 полицейских. / Полиция / Facebook

В Луганской области семерых полицейских подозревают в государственной измене и в сотрудничестве с российскими оккупантами. Один из них даже возглавил отделение полиции так званной ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

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Мужчин подозревают в госизмене, так как они добровольно согласились сотрудничать с врагом. 

"Установлено, что семь действующих работников полиции Луганщины в условиях военного состояния изменили Украинскому государству и перешли на сторону врага, сотрудничая с оккупантами. Кроме того, один из фигурантов возглавил незаконно созданное вражескими силами на территории Луганской области "отделение полиции ЛНР"", - сообщается в заявлении.

Открыто криминальное дело по части 3 статьи 109 и части 1 статьи 111 Криминального кодекса Украины. Подозреваемым грозит лишение свободы до 15 лет с возможной конфискацией имущества.

Ранее мы писали, что в Харькове обстреляли отделение полиции. Из-за сильного возгорания погибли 4 человека и еще 9 человек пострадали.

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