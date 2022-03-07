Семерых полицейских в Луганской области подозревают в госизмене - прокуратура

Один из подозреваемых даже возглавил "отделение полиции ЛНР".

В Луганской области семерых полицейских подозревают в государственной измене и в сотрудничестве с российскими оккупантами. Один из них даже возглавил отделение полиции так званной ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

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Мужчин подозревают в госизмене, так как они добровольно согласились сотрудничать с врагом.

"Установлено, что семь действующих работников полиции Луганщины в условиях военного состояния изменили Украинскому государству и перешли на сторону врага, сотрудничая с оккупантами. Кроме того, один из фигурантов возглавил незаконно созданное вражескими силами на территории Луганской области "отделение полиции ЛНР"", - сообщается в заявлении.

Открыто криминальное дело по части 3 статьи 109 и части 1 статьи 111 Криминального кодекса Украины. Подозреваемым грозит лишение свободы до 15 лет с возможной конфискацией имущества.

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