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Переговоры Украины и РФ завершены – известен результат

Украина и Россия провели переговоры в Беларуси
 |  Автор: Юрий Кобзар
Переговоры Украины и РФ завершены – известен результат
Переговоры закончились

В Беларуси закончился третий раунд российско-украинских переговоров. Есть "небольшие положительные сдвиги" по вопросу организации гуманитарных коридоров. Об этом заявил член украинской делегации на переговорах, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Третий раунд переговоров завершился. Есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров… По базовому политическому блоку урегулирования вместе с прекращением огня и гарантиями безопасности интенсивные консультации продолжены", - сообщил он у себя в Твиттер.

Напомним, на границе Харьков-Белгород стоят автобусы для беженцев, но выезжать местные не планируют. Из Москвы оккупанты специально везли красивые автобусы, чтобы "спасти" народ, но план провалился.

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