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На границе Харьков-Белгород стоят автобусы для беженцев, но выезжать местные не планируют

Из Москвы оккупанты специально везли красивые автобусы, чтобы "спасти" народ, но план провалился.
На границе Харьков-Белгород стоят автобусы для беженцев, но выезжать местные не планируют
Автобусы на границе с Россией, которые приехали за беженцами. / t.me/Tsaplienko

На пограничном переходе Харьков-Белгород стоят российские синие автобусы для беженцев, которые, по задумке оккупантов, всегда мечтали уехать в Россию. Об этом сообщил Андрей Цаплиенко.

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Данные автобусы везли специально для Москвы для красивой картинки, чтобы продемонстрировать, как украинцы якобы будут с радостью ехать в страну-агрессор. Однако план провалился, харьковчане не планируют пользоваться таким "гуманитарным коридором".

Стоит отметить, что Россия выдвинула условия, что даст зеленый коридор, только к себе или в Беларусь. Однако к таким соседям никто не планирует выезжать, поэтому автобусы одиноко пустуют на границе. 

Люди прячутся под разбитым мостом от обстрелов в Ирпене. / Верховная Рада
Люди прячутся под разбитым мостом от обстрелов в Ирпене. / Верховная Рада

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Для украинцев сильный показатель - это вчерашние зеленые коридоры, когда рашисты обстреляли мирное население, что бежало от войны. Поэтому доверия к врагу - никакого. 

Ранее мы писали, какие новые санкции против РФ появились за последние сутки. Множество крупных мировых брендов присоединилось к бойкоту России после нападения на Украину. 

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