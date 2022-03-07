Юрий Бойко из ОПЗЖ отказался называть Путина х**лом, но признал российскую агрессию
Территориальная оборона остановила внедорожник народного депутата Юрия Бойка для проверки. В Сети появилось видео обыска нардепа от ОПЗЖ и его охраны. Один из военных попросил Бойко сказать знаменитый украинский девиз "Путин-х**ло".
Читайте также: Провокатор. Киву выгнали из ОПЗЖЮрий Бойко отказался говорить для истории данную фразу, сославшись на то, что он не ругается матом. Однако нардеп признал российскую агрессию в Украине.
"Я скажу так – российская армия создала агрессию против Украины и мы будем защищаться. Путин-ху*ло я не скажу, потому что я не ругаюсь," - заявил депутат.
Отметим, что Бойко не последовал примеру своих однопартийцев и не сбежал из Украины. Как сообщает "Украинская правда", в последний раз политик выезжал из страны 10 января.
Ранее мы писали, что депутат Европарламента выступил с заявлением по поводу возможности снятия санкций с РФ. Он отметил, что этого не произойдет, пока последний российский солдат не покинет территорию Украины.