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Заместитель главы Харьковской ОВА отправил оккупантов за русским кораблем после предложения сотрудничать

Некий аноним предложил Роману Семенухе "начать переговоры".
Заместитель главы Харьковской ОВА отправил оккупантов за русским кораблем после предложения сотрудничать
Роман Семенуха послал оккупантов с предложением сдаться. / facebook.com/semenukharomankh

Российские оккупанты вновь продемонстрировали отсутствие трезвого оценивания ситуации. Пока вся Украина ненавидит рашистов и открыто заявляет об этом - от мирного жителя до руководителей городов, областей и высших инстанций - те все еще питают иллюзии наладить "сотрудничество". Россияне попытались предложить совместную работу заместителю главы Харьковской ОВА - Роману Семенухе.

Политик показал в Фейсбуке переписку с оккупантом, который написал ему в Вотсапе. На "заманчивое" предложение Семенуха отправил врага туда же, куда и русский военный корабль. 

Семенуха показал переписку с рашистами. / t.me/torontotv
Семенуха показал переписку с рашистами. / t.me/torontotv

"Россияне мне предложили сдаться. Смешные такие. Победа скоро!" - подписал скриншот заместитель главы ОВА.

Ранее мы писали, что оккупанты привезли автобусы из Москвы под границу с Харьковом. Таким образом они показали свою иллюзионную веру в то, что после всего того, что рашисты сделали с Украиной, кто-то поедет к ним "спасаться".

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