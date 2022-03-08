Кулеба призвал США, ЕС и Британию усилить санкции для России
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ночь на вторник, 8 марта, провел телефонные переговоры с американским и европейскими коллегами. Об этом он сообщил в Twitter.
Так, во время беседы с госсекретарем США Энтони Блинкеном украинский министр отметил, что пока война в Украине продолжается, давление на РФ должно усиливаться.
"Еще один разговор с Энтони Блинкеном. Мы интенсивно координируем важные дальнейшие шаги по усилению давления на Россию. Пока Путин отказывается прекратить свою бессмысленную и варварскую войну с Украиной, давление будет усиливаться. Благодарен США за поддержку Украины", - написал Кулеба.
В разговоре с главой дипломатии Евросоюза Джозепом Боррелем глава МИД Украины сказал, что время вводить новые рестрикции против Кремля пришло.
"Созвонился с Джозепом Боррелем. Благодарен ЕС за его решительную позицию и ряд уже предпринятых решительных действий. Однако необходимость введения нового витка жестких санкций в отношении России назрела. Россия не прекращает свои зверства в Украине, поэтому необходимо усилить давление", - говорится в сообщении.
Наконец, Кулеба провел переговоры с министром иностранных дел Британии Лиз Трасс. Стороны обсудили, кроме прочего, усиление обороноспособности Украины.
"Разговор с Лиз Трасс о практических шагах по дальнейшему укреплению обороноспособности Украины. Я подчеркнул настоятельную необходимость введения новых санкций против России за ее продолжающиеся варварские военные преступления в Украине. Благодарен Великобритании за поддержку Украины в это критическое время", - уточнил украинский министр.
Ранее Кулеба подтвердил, что 10 марта в турецкой Анталии состоится его встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым