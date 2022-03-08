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Согласован гуманитарный коридор из Сум - Верещук

С четвертой попытки гуманитарный коридор попытаются организовать из Сум. Эвакуация начнется в 10:00.
Согласован гуманитарный коридор из Сум - Верещук

Украина согласовала с Россией и Красным Крестом открытие гуманитарных коридоров из Сум, сообщила во вторник, 8 марта, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.   Маршрут для эвакуации людей один: Сумы - Голубовка - Лохвиця - Лубны - Полтава.   Она отметила, что никакие другие маршруты не согласовывались.    Эвакуация стартует в 10 утра. Следом поедет гражданское населения на своих автомобилях.   Также со стороны Украины были составлены маршруты для гуманитарных коридоров: Волноваха - Запорожье, Мариуполь - Запорожье, Киев и Киевская область в направлении запада, а также Харьков и Харьковская область в направлении запада.   "У нас уже есть информация, что российская сторона запланировала срыв гуманитарных коридоров, чтобы заставить людей поехать других путем, несогласованным и небезопасным", - заявила Верещук.    Кроме мирных местных жителей эвакуировать также будут иностранных студентов из Индии и Китая.   Кроме того, по гуманитарному коридору в Сумы будут отправлены продукты питания и лекарства.    Отметим, это четвертая попытка организовать гумкоридор. Предыдущие три были сорваны.    Накануне этот вопрос обсуждался на переговорах делегаций Украины и РФ в Беларуси. Отмечалось, что достигнут прогресс в вопросе организации гумкоридоров.  

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