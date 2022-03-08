Согласован гуманитарный коридор из Сум - Верещук

С четвертой попытки гуманитарный коридор попытаются организовать из Сум. Эвакуация начнется в 10:00.

Украина согласовала с Россией и Красным Крестом открытие гуманитарных коридоров из Сум, сообщила во вторник, 8 марта, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Маршрут для эвакуации людей один: Сумы - Голубовка - Лохвиця - Лубны - Полтава. Она отметила, что никакие другие маршруты не согласовывались. Эвакуация стартует в 10 утра. Следом поедет гражданское населения на своих автомобилях. Также со стороны Украины были составлены маршруты для гуманитарных коридоров: Волноваха - Запорожье, Мариуполь - Запорожье, Киев и Киевская область в направлении запада, а также Харьков и Харьковская область в направлении запада. "У нас уже есть информация, что российская сторона запланировала срыв гуманитарных коридоров, чтобы заставить людей поехать других путем, несогласованным и небезопасным", - заявила Верещук. Кроме мирных местных жителей эвакуировать также будут иностранных студентов из Индии и Китая. Кроме того, по гуманитарному коридору в Сумы будут отправлены продукты питания и лекарства. Отметим, это четвертая попытка организовать гумкоридор. Предыдущие три были сорваны. Накануне этот вопрос обсуждался на переговорах делегаций Украины и РФ в Беларуси. Отмечалось, что достигнут прогресс в вопросе организации гумкоридоров.