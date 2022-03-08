Под Харьковом убили работников зоопарка, кормивших животных

По словам владельца зоопарка, стреляли из минометов и автоматов

В экопарке под Харьковом погибли двое людей, которые приехали покормить животных. Об этом рассказал владелец экопарка, нардеп Александр Фельдман.

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"Вчера в нашем Экопарке произошла катастрофа. Погибли двое людей, которые прорвались на его территорию, чтобы хотя бы один раз в три дня покормить животных. Они погибли под минометным и автоматным огнем", - рассказал он.

По словам депутата, в настоящее время волонтеры прилагают все усилия, чтобы спасти животных в зоопарках, а также тех животных, которые люди вынуждены были оставить, уезжая из города.

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"Сегодня мы делаем все, чтобы спасти животных, остающихся в экопарке, и не подвергать опасности людей", - заявил Фельдман.

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