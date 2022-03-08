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Под Николаевом пенсионеры вытолкали со двора вооруженных оккупантов

Российским оккупантам не рады на юге Украины
 |  Автор: Юрий Кобзар
Под Николаевом пенсионеры вытолкали со двора вооруженных оккупантов
Кадр из видео / youtube.com/watch?v=UedxfrV23U4&

В городе Вознесенск Николаевской области пара пенсионеров прогнала со своего двора вооруженных российских солдат, которые явились в их владения. Соответствующее видео, датированное еще 2 марта, сегодня появилось в соцсетях.

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На опубликованных кадрах запечатлено как четверо солдат оккупационной армии ворвались во двор, но им на встречу вышли пожилые мужчина и женщина.

Между хозяевами домовладения и вооруженными захватчиками завязалась словесная перепалка, в ходе которой один из российских солдат даже стрелял в воздух. Однако напугать пенсионеров оккупантам не удалось и в итоге им пришлось покинуть двор храбрых стариков.

Напомним, противник атакует Киев, Сумы, Чернигов, Харьков, Николаев, Запорожье, но ВСУ на некоторых местах идут в контратаки. Только за  сутки ВСУ совершили семь контратак.

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