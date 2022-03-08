В Ирпене, Буче и Ворзеле оккупанты морят людей голодом

Российские оккупанты не дают украинским властям организовать гуманитарные коридоры, а местных жителей морят голодом и холодом в подвалах.

В Ворзеле, Буче, Гостомеле, Забучье и Михайловке-Рубежовке преимущественно нет связи с окружающим миром, закончилась еда и местами вода, а также нет ни света, ни отопления. Об этом рассказал экс-мэр Ирпеня, местный застройщик Владимир Карплюк в Facebook во вторник, 8 марта.

"Я, Владимир Карплюк, мэр Ирпеня Киевской области 2014-2018 годов. Сегодня обращаюсь ко всему международному сообществу с целью прекращения тяжелого гуманитарного кризиса возле столицы Украины. В Ирпене и в соседних городах и селах - гуманитарная катастрофа. Ворзель, Буча, Гостомель, Забучье и Михайловка-Рубежовка полностью захвачены войсками РФ, которые не позволяют местным жителям выходить из дома. Иногда жилые дома обстреливаются оккупантами из разных видов оружия", - написал Карплюк.

"Ирпень, Буча, Гостомель, Ворзель, Михайловка-Рубежовка, Забучье уже эпицентр гуманитарной катастрофы. Безотлагательно необходим безопасный зеленый коридор для выхода в Ирпень и последующей эвакуации через Киев для жителей Ирпеня, Бучи, Гостомеля, Ворзеля, Михайловка-Рубежовки, Забучья. В противном случае потери будут не только от обстрелов. В эти населенные пункты оккупанты не позволяют провозить гуманитарную помощь!" - добавил Карплюк.

Карплюк предупредил, что оккупанты формируют линию для дальнейшей атаки на Киев по границе Гостомель-Буча-Ирпень-Гореничи. Тем временем местное население морят голодом и холодом в подвалах, держа их в качестве заложников.

"Призываю все международное сообщество приложить усилия по спасению мирного населения Ирпеня от гибели", - заявил Карплюк.

При этом за Ирпень ведутся бои, проводится автобусная эвакуация гражданских через мост возле Романовки в сторону Киева. Войска РФ разбомбили Ирпенскую городскую поликлинику и новый медицинский центр, медперсонал и некоторую медицинскую технику удалось эвакуировать. Часть медикаментов и ранее ввезенной гуманитарки захватили оккупанты.

В свою очередь мэру Ирпеня оккупанты угрожали убийством и требовали сдать Ирпень, однако получили отказ.

На данный момент во всех этих населенных пунктах отсутствует мобильная связь, свет, водоснабжение. Из-за пожаров во многих микрорайонах пришлось отключить газоснабжение.

Напомним, что ранее во время эвакуации из Ирпеня погибли 8 человек. Российские военные открыли огонь из минометов по мирным жителям, которые хотели эвакуироваться из города. В результате погибли восемь человек, в том числе двое детей.