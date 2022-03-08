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Под Чугуевом РФ ударила по частному дому: погиб ребенок

Оккупанты нанесли авиаудар по Чугуеву - снаряд попал в жилой дом. Погибли два человека, среди которых ребенок 2015 года рождения.
Под Чугуевом РФ ударила по частному дому: погиб ребенок

В Чугуевском районе Харьковской области российские оккупанты нанесли удар по частным домам поселка Донец - погибли два человека, в том числе ребенок. Об этом сообщает ГСЧС во вторник, 8 марта.

Авианалет был осуществлен в 19:05

"Во время авиаудара произошло попадание снаряда в жилой дом, в результате чего погибло 2 человека (из них 1 ребенок 2015 года рождения)", - сказано в сообщении.

Из-под завалов спасен один человек. От ГСЧС привлекалось пять человек и одна единица техники.

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