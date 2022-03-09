Враг продолжает скрытую мобилизацию – Генштаб

РФ проводит скрытую мобилизацию под видом учебных сборов в аннексированном Крыму, Краснодарском крае и отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

В Генеральном штабе ВСУ опубликовали оперативную информацию о российском вторжении в Украину на утро среды, 9 марта.

Украинская армия продолжает вести оборонную операцию в пределах определенных зон.

На Северном и Северо-Западном направлениях продолжается ведение боевых действий в Полесском и Волынском операционных районах, а также вдоль участка украинской границы и в районах населенных пунктов Нежин, Иваница, Тростянец. Обороняется Чернигов.

Группировка сил и средств обороны Киева отражает наступление противника и удерживает определенные рубежи.

На Южном направлении оперативные группировки сил обороны осуществляют прикрытие государственной границы и морского побережья, охрану и оборону аэродромов и объектов критической инфраструктуры.

На других направлениях украинские войска проводят стабилизационную операцию и выполняют задачи территориальной обороны.

Воздушные Силы ВСУ отражают ракетно-бомбовые удары и уничтожают средства воздушного нападения российских войск, осуществляют противовоздушное прикрытие важных объектов инфраструктуры и украинских войск.

По имеющимся данным, в связи с многочисленными потерями личного состава, противник продолжает проводить скрытую мобилизацию под видом учебных сборов в аннексированном Крыму, Краснодарском крае и отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Кроме того активизировалась деятельность по набору добровольцев для войны на территории Украины.

Зафиксированы случаи отчисления юношей призывного возраста из вузов РФ с целью пополнения резерва армии. Не исключается возможность привлечения к войне с Украиной военнослужащих непризнанной приднестровско-молдавской республики в количестве до 800 человек.

В Бердянске противник начал распространять пропагандистские материалы, направленные на дискредитацию руководства Украины.

В занятых населенных пунктах Черниговской области российские войска в нарушение норм Международного гуманитарного права продолжают скрывать вооружение и военную технику среди жилых домов и в помещениях сельскохозяйственных объектов.

В Херсонской области военнослужащие РФ, переодетые в гражданскую одежду, выдвигались в направлении города Николаева.

В Генштабе отметили, что среди личного состава оккупационных войск распространяются панические настроения из-за огромных потерь в живой силе и технике.

Ранее сообщалось, что с начала военного вторжения в Украину российские войска потеряли более 12 000 человек, а также свыше 300 танков, 80 вертолетов и 48 самолетов.