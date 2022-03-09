Названы потери РФ на 14-й день войны

Уничтожены свыше 12 тыс военных, 49 самолетов и 81 вертолет.

Российские войска продолжают нести огромные потери в войне. Подробности рассказали в пресс-службе Генштаба ВСУ на своей странице в Facebook.

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Так, с 24 февраля по 9 марта общие боевые потери россиян составили:

свыше 12 тыс человек

317 танков

1 070 боевых бронированных машин

120 артиллерийских систем

56 реактивных систем залпового огня

28 средств противовоздушной обороны

49 самолетов

81 вертолет

482 единицы автомобильной техники

3 корабля/катера

60 цистерн с горюче-смазочными материалами

7 беспилотников оперативно-тактического уровня

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В Генштабе ВСУ отметили, что более точная информация устанавливается, так как вести подсчеты сложно из-за высокой интенсивности боевых действий.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска стремительно теряют технику в Украине. Речь идет о более 10% всех активов.

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