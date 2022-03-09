Названы потери РФ на 14-й день войны
Уничтожены свыше 12 тыс военных, 49 самолетов и 81 вертолет.
Российские войска продолжают нести огромные потери в войне. Подробности рассказали в пресс-службе Генштаба ВСУ на своей странице в Facebook.
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Так, с 24 февраля по 9 марта общие боевые потери россиян составили:
- свыше 12 тыс человек
- 317 танков
- 1 070 боевых бронированных машин
- 120 артиллерийских систем
- 56 реактивных систем залпового огня
- 28 средств противовоздушной обороны
- 49 самолетов
- 81 вертолет
- 482 единицы автомобильной техники
- 3 корабля/катера
- 60 цистерн с горюче-смазочными материалами
- 7 беспилотников оперативно-тактического уровня
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В Генштабе ВСУ отметили, что более точная информация устанавливается, так как вести подсчеты сложно из-за высокой интенсивности боевых действий.
Напомним, ранее сообщалось, что российские войска стремительно теряют технику в Украине. Речь идет о более 10% всех активов.
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