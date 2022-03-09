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Названы потери РФ на 14-й день войны

Уничтожены свыше 12 тыс военных, 49 самолетов и 81 вертолет.
Названы потери РФ на 14-й день войны
Иллюстрированное фото / facebook.com/GeneralStaff.ua

Российские войска продолжают нести огромные потери в войне. Подробности рассказали в пресс-службе Генштаба ВСУ на своей странице в Facebook

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Так, с 24 февраля по 9 марта общие боевые потери россиян составили: 

  • свыше 12 тыс человек
  • 317 танков
  • 1 070 боевых бронированных машин
  • 120 артиллерийских систем
  • 56 реактивных систем залпового огня
  • 28 средств противовоздушной обороны
  • 49 самолетов
  • 81 вертолет
  • 482 единицы автомобильной техники
  • 3 корабля/катера
  • 60 цистерн с горюче-смазочными материалами
  • 7 беспилотников оперативно-тактического уровня

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В Генштабе ВСУ отметили, что более точная информация устанавливается, так как вести подсчеты сложно из-за высокой интенсивности боевых действий.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска стремительно теряют технику в Украине. Речь идет о более 10% всех активов.

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