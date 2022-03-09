ВСУ разгромили российскую базу под Харьковом

Из этой базы оккупанты обстреливали жилые районы Харькова.

Украинские военнослужащие разгромили базу российских оккупантов в Дергачах, из которой обстреливали Харьков. Об этом в своем Telegram-канале проинформировал глава Харьковской областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов.

В сообщении говорится, что на этой базе оккупанты разместили артиллерию и реактивные системы залпового огня.

В результате атаки украинских бойцов оккупанты бежали, бросив военную технику и тяжелое вооружение. Часть оккупантов бежали в лес в сторону украинско-российской границы.

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Между тем, по данным Генштаба ВСУ, Россия с момента вторжения в Украину уже потеряла убитыми и ранеными более 12 000 человек. Украинские военнослужащие уничтожили 317 танков и 1 070 боевых бронированных машин оккупантов. Кроме ТОО, украинские защитники сбили 49 самолетов и 81 вертолет оккупантов.

Ранее стало известно, что в Харьковской области украинская армия отбила Чугуев. В ходе боев оккупантам были нанесены большие потери в личном составе и технике.

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