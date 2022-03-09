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Несколько сотен бойцов после помилования уже защищают Украину

Об этом рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский.
 |  Автор: Виталий Кулак
Несколько сотен бойцов после помилования уже защищают Украину
Иллюстративное фото / facebook.com/UkrainianLandForces/

В Украине уже помиловали несколько сотен военнослужащих, приговоренных ранее за преступления к лишению свободы, и они сейчас сражаются с российскими оккупантами. Об этом рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, комиссия по помилованию продолжает работать, поэтому из СИЗО и колоний выпустят больше бывших военных, которые хотят защищать Украину.

По слухам, уже отправился сражаться с российскими оккупантами Сергей Торбин, осужденный за организацию нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. Также, по слухам, заявление на участие в боевых действиях написали бывший командир батальона "Торнадо" Руслан Онищенко и комбат "Донбасса" Семен Семенченко.

Между тем, ВСУ продолжают вести тяжелые бои с российскими оккупантами. Российские войска продолжают попытки полностью окружить Киев. На южном направлении противник блокировал Мариуполь и теперь пытается захватить Николаев. Кроме того, оккупанты и пророссийские боевики пытаются выйти к границам донецкой и Луганской областей.

Ранее стало известно, что в Харьковской области украинская армия отбила Чугуев. В ходе боев оккупантам были нанесены большие потери в личном составе и технике.

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