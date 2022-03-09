Под Харьковом уничтожили вражескую ДРГ - Генштаб ВСУ

Одного раненого российского солдата взяли в плен.

Сегодня ночью, 9 марта, в селе Андреевка Харьковской области украинские пограничники уничтожили диверсионно-разведывательную группу российских оккупантов. Об этом в Facebook сообщил пресс-центр Генштаба ВСУ.

В сообщении говорится, что российская диверсионно-разведывательная группа совершила нападение на блокпост пограничников.

"В результате боя вражеская ДРГ была вдребезги разгромлена, личный состав диверсионной группы начал убегать", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Читайте также: Генерал РФ, отдававший приказы бомбить Харьков, родился на Харьковщине

Нужно отметить, что на поле боя остался раненый российский солдат, его взяли его в плен.

Напомним, в Харькове начали формировать отдельную бригаду Сил территориальной обороны Украины. В нее принимают военнообязанных офицеров и солдат, сержантов, старшин запаса в возрасте от 18 до 60 лет.

Ранее стало известно, что в Харьковской области украинская армия отбила Чугуев. В ходе боев оккупантам были нанесены большие потери в личном составе и технике.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.