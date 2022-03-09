В Харькове формируют отдельную бригаду ТрО

В эту бригаду принимают военнообязанных офицеров и солдат, сержантов, старшин запаса в возрасте от 18 до 60 лет.

В Харькове начали формировать отдельную бригаду Сил территориальной обороны Украины. Об этом в своем Telegram-канале проинформировал глава Харьковской областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов.

По его словам, в эту бригаду принимают военнообязанных офицеров и солдат, сержантов, старшин запаса в возрасте от 18 до 60 лет.

Военнообязанные мужчины и женщины, которые зарегистрированы в Харькове, информацию о месте сбора и порядке призыва в состав бригады ТрО получат в ближайшем районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

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При себе военнообязанным нужно иметь военный билет (или другой военно-учетный документ), паспорт (ID-карту), ИНН налогоплательщика, удостоверение водителя, средства личной гигиены, теплые вещи (сменные вещи), воду и продукты на сутки.

Ранее стало известно, что в Харьковской области украинская армия отбила Чугуев. В ходе боев оккупантам были нанесены большие потери в личном составе и технике.

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