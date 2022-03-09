Появились фото сбитого над Киевом российского СУ-27
Пилот катапультировался, но из-за нераскрытия парашюта он погиб.
В телеграм-каналах появились фото сбитого над Киевом российского самолета Су-27. Авиатранспорт оккупантов упал в Осокорках.
Читайте также: "Решайте быстрее": Зеленский упрекнул США за промедление с самолетамиСамолет упал в столичном районе, где находятся жилые дома. Известно, что пилот попытался катапультироваться, однако его парашют не раскрылся. В результате падения он погиб.
Отметим, что по информации Генерального штаба ВСУ на 9 марта, двенадцатый день войны, оккупанты потеряли 49 самолетов и 81 вертолет.
Ранее мы писали, что рашисты обстреляли мирных жителей и полицейских во время эвакуации в Киевской области. В результате нарушений тишины погиб правоохранитель.
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