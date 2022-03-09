Появились фото сбитого над Киевом российского СУ-27

Пилот катапультировался, но из-за нераскрытия парашюта он погиб.

В телеграм-каналах появились фото сбитого над Киевом российского самолета Су-27. Авиатранспорт оккупантов упал в Осокорках.

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Самолет упал в столичном районе, где находятся жилые дома. Известно, что пилот попытался катапультироваться, однако его парашют не раскрылся. В результате падения он погиб.

Пилот погиб из-за нераскрытого парашюта. / t.me/Pravda_Gerashchenko

Пилот погиб из-за нераскрытого парашюта. / t.me/Pravda_Gerashchenko

Отметим, что по информации Генерального штаба ВСУ на 9 марта, двенадцатый день войны, оккупанты потеряли 49 самолетов и 81 вертолет.

Ранее мы писали, что рашисты обстреляли мирных жителей и полицейских во время эвакуации в Киевской области. В результате нарушений тишины погиб правоохранитель.