"Решайте быстрее": Зеленский упрекнул США за промедление с самолетами

НАТО всё никак не может решиться на передачу Украине старых самолетов

США должны как можно скорее передать Украине самолеты советского производства, которые готова предоставить Польша. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем новом видеообращении.

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Он поблагодарил Польшу за готовность предоставить Украине боевые самолеты, но при этом выразил недовольство заявлением Пентагона по этому поводу.

"Есть официальное решение Польши передать самолеты на соответствующую американскую базу. Мы также знаем, что договоренность американской стороны с Польшей есть, но при этом слышим, что предложения Польши якобы необоснованны. И об этом говорят в Вашингтоне… Так когда будет решение? Послушайте, у нас война, у нас нет времени на медиа и сигналы, это же не пинг-понг, это о человеческих жизнях… Решайте быстрее, отправьте нам самолеты", - сказал Зеленский.

Напомним, Польша предложила перегнать свои самолеты советского производства на базу США в Германии и там передать их ВСУ. В Пентагоне это предложение отклонили.

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