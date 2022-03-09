Россиянин так хотел сдаться в плен, что отдал оружие и форму

На допросе мужчина сидит в свадебном костюме, который ему предоставили украинцы.

Оккупант сдался в плен и отдал даже свою форму. / СБУ

Российский военный настолько сильно хотел сдаться в плен украинцам, что отдал не только свое оружие, но и форму. Поэтому на допросе СБУ россиянин сидит в свадебном костюме, который из жалости ему предоставили украинцы. Об этом сообщает телеграм-канал Верховной рады Украины.

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Оккупант заявил, что перед отправкой в Украину им обещали теплую встречу местных жителей и через три-четыре дня победу в войне. Вместо этого они столкнулись с "неожиданным" - остались брошенными собственными командирами. Военные бродили лесом несколько дней, спасались от украинцев, до момента, как не сдались в плен "охотникам из теробороны".

Известно, что в болотах Черниговщины они спалили свой БТР. Также оккупанты возили с собой парадную форму, в которой планировали пройтись "победным маршем" по Хрещатику. Но реальность не совпала с иллюзиями и обещаниями их российских командиров.

Ранее мы писали, что в Киевской области оккупанты вновь обстреляли зеленый коридор. В Демидове погиб полицейский, а также двое получили ранения.