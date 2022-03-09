По словам пленного, была команда захватить Харьков за три дня и разрешили стрелять по мирным жителям.

СБУ показала видео допроса пленного российского офицера, который признался, что ехал на войну, а не на учения, и что была поставлена задача захватить Харьков за три дня. Видео размещено на сайте СБУ.

"Была команда захватить город, оккупировать все основные дороги, перекрыть гражданские выходы и занять Харьков. Также было разрешение открывать огонь по мирному населению и всем жителям города", - признался пленный.

По данным СБУ, из всего взвода российских оккупантов выжил только его командир и один солдат, которых и взяли в плен.

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Между тем, по данным Генштаба ВСУ, Россия с момента вторжения в Украину уже потеряла убитыми и ранеными более 12 000 человек. Украинские военнослужащие уничтожили 317 танков и 1 070 боевых бронированных машин оккупантов. Кроме того, украинские защитники сбили 49 самолетов и 81 вертолет оккупантов.

Ранее стало известно, что в Харьковской области украинская армия отбила Чугуев. В ходе боев оккупантам были нанесены большие потери в личном составе и технике.

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