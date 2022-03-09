Из-за оккупации российской армией станции нет возможности провести ремонтные работы.

ЧАЭС сможет еще 48 часов проработать на генераторах, к этому времени жизненно необходимо починить электричество. / Укринформ

9 марта, спустя 14 дней оккупации россиянами ЧАЭС, пропала электроэнергия по всей атомной станции и в городе Славутич. Данная ситуация грозит всемирной катастрофой по причине неконтролируемых выбросов радиации из-за нарушений работы АЭС.

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Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что ЧАЭС подключат к резервным дизель-генераторам, которые обеспечат энергию на 48 часов. За это время необходимо успеть починить электричество, что является пока невыполнимой задачей.

"Энергоснабжение ЧАЭС обеспечат посредством дизель-генераторов в течение еще 48 часов, после чего будет отключена система охлаждения хранилища отработанного ядерного топлива, что угрожает утечкой радиации," - сообщил Кулеба в Твиттере.

Также министр иностранных дел призвал мировое общество немедленно остановить действия оккупанта, чтобы не привести к большой ядерной катастрофе.

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Отметим, что из-за боевых действий рашистов невозможно заняться починкой электричества. Смена на АЭС уже 14 дней подряд работает на станции без возможности выйти с рабочего места.

Ранее мы писали, что Чернобыльская АЭС и все ее ядерные объекты остались без электричества. Обесточенная станция несет огромную опасность человечеству: на хранилище отработанного ядерного топлива-1 хранится около 20 тысяч отработанных топливных сборок, которым необходимо быть в постоянном охлаждении.