На брифинге российские пленные заявили, что не хотят обратно в РФ

Пленные разведчики сообщили, что к ним в Украине относятся хорошо.

Пленные российские разведчики выступили на брифинге, который организовало агентство "Интерфакс". Одной из целью проведения было показать в первую очередь россиянам, что на самом деле происходит в Украине. Также услышать от виновников трагедии в Украине о целях высшего руководства РФ.

Часть из пленных заявила, что не хочет возвращаться в Россию, пока там правит Путин. Также они рассказали о подготовке нападения на Украину.

Среди главных тезисов, это хорошее обращение украинской стороны к пленным оккупантам. Их кормят, дают возможность связаться с родными. Ссадины на лицах появились еще до попадания в плен. Они извинились перед украинцам за свои военные преступления и обратились к собственному руководству: "Немедленно прекратите посылать сюда людей и убивать. Они поступили с нами предательски, армия предназначена для защиты людей, а не для нападения!"

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Также пленные заявили, что тут нет никаких фашистов и притеснений, как им говорили дома. Они осознают, что пришли воевать против мирной нации, которые жили хорошо и жили бы хорошо без них.

О своих многотысячных потерях оккупанты говорят, что их "кинули как пушечное мясо в неизвестность, одумайтесь, пока не поздно". Понимают, что в данной войне фашисты - только россияне.

Российские военные отмечают, что против Путина могут пойти те, кто был в Украине и видел своими глазами, что здесь происходит последние 14 дней.

"Была небольшая перестрелка. Мы поняли, что мы воюем с мирными людьми, поэтому пошли на переговоры и сдались," - объясняют свое добровольное попадание в плен оккупанты.

Ранее мы писали, что российский военный так хотел сдаться украинской стороне в плен, что отдал свое оружие и форму. На допросе в СБУ он сидел в свадебном костюме, который ему из жалости одолжили украинцы.