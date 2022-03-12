Связь между Запорожской АЭС и МАГАТЭ восстановлена

В то же время данные с Чернобыльской станции в агентство не поступают, а с Южноукраинской - идут с перебоями.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) возобновило передачу данных от систем мониторинга на Запорожской АЭС. Об этом в ночь на субботу, 12 марта, сообщается в Twitter-аккаунте МАГАТЭ.

"Системы мониторинга гарантий МАГАТЭ: была восстановлена передача данных из Запорожской АЭС; однако на Чернобыльской АЭС она все еще не функционирует. К тому же на Южноукраинской АЭС происходят периодические сбои передачи данных", - говорится в сообщении.

Напомним, ЗАЭС и ЧАЭС находятся под контролем российских войск. Персонал обеих станций находится у них в заложниках.

Кроме того, накануне в оккупированный Энергодар Запорожской области приехали сотрудники корпорации Росатом с целью захватить Запорожскую атомную электростанцию.

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