Генштаб ВСУ назвал потери оккупантов за все время войны

Российские войска, вторгшиеся в Украину, несут серьезные потери в личном составе и в военной технике.

Российские войска, которые 24 февраля вторглись в Украину, по состоянию на утро 12 марта потеряли убитыми и ранеными более 12 000 человек. Об этом в Facebook сообщил пресс-центр Генштаба ВСУ.

Кроме того, за первые 16 дней войны украинские бойцы уничтожили 362 танка и 1 205 бронированных боевых машин оккупантов, сбили 58 самолетов и 83 вертолета. Также уничтожено 135 артиллерийских систем, 62 установки реактивного залпового огня, 585 автомобилей и другая военная техника.

ВСУ и Силы территориальной обороны продолжают вести тяжелые бои с оккупантами. Российские войска пытаются захватить Киев, Харьков и Николаев. Они с некоторых сторон блокировали эти города, но больше ничего сделать не смогли. Однако, судя по всему, оккупанты смогли окружить Мариуполь. Они блокировали все дороги и не дают мирному населению выйти из города.

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Во временно оккупированных городах российские войска начали репрессии против мирных жителей. Так, оккупанты похитили мэра Мелитополя, его дальнейшая судьба не известна. А в Херсонской области оккупанты задержали около 400 человек, которые выходили на мирные акции протеста.

Напомним, в Генштабе ВСУ считают, что Россия может прибегнуть в Украине к террористическим методам ведения войны.

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