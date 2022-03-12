Об этом сообщили представители Первой отдельной танковой Северской бригады.

Сбит еще один российский истребитель-бомбардировщик / facebook.com/1ogtb/

Украинские военнослужащие Противовоздушной обороны сегодня, 12 марта, сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Об этом в Facebook сообщили представители Первой отдельной танковой Северской бригады.

Где конкретно и при каких обстоятельствах сбили этот российский самолет – не сообщается. Какова судьба летчика и штурмана-оператора – тоже не известно.

По данным Генштаба ВСУ, украинские бойцы за первые 16 дней войны с Россией сбили 58 самолетов и 83 вертолета оккупантов. Всего российские войска, вторгшиеся 24 февраля в Украину, по состоянию на утро 12 марта потеряли более 12 000 человек убитыми и ранеными.

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За это время украинские бойцы уничтожили также 362 танка и 1 205 бронированных боевых машин оккупантов.

Напомним, в Генштабе ВСУ считают, что Россия может прибегнуть в Украине к террористическим методам ведения войны.

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