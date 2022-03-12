На митинге в Мелитополе похитили местную активистку

Жители Мелитополя на митинге требуют, чтобы оккупанты отпустили похищенного мэра города.

В Мелитополе российские оккупанты сегодня, 12 марта, похитили прямо с мирного митинга местную активистку Ольгу Гайсумову, которая организовала эту акцию протеста. Об этом говорится в Facebook Гайсумовой.

В Мелитополе в субботу местные жители вышли на акцию протеста, требуя, чтобы российские оккупанты отпустили задержанного мэра Ивана Федорова.

2 тысячи человек собрались возле Мелитопольского городского совета. Они требуют освободить мэра города.

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Напомним,11 марта российские оккупанты ворвались в городской кризисный центр, схватили Федорова и увезли его в неизвестном направлении.

Это уже далеко не первый случай репрессий российских оккупантов на временно захваченной территории Украины. Например, в Херсонской области они задержали 400 местных жителей.

Ранее сообщалось, в Генштабе ВСУ считают, что Россия может прибегнуть в Украине к террористическим методам ведения войны.

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