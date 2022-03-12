Оккупанты захватили восточные окраины Мариуполя, - Генштаб ВСУ

Оккупанты обстреливают жилые кварталы Мариуполя и не дают эвакуировать из него мирных жителей.

Российские войска, вторгшиеся 24 февраля в Украину, захватили восточные окраины Мариуполя. Об этом в Facebook сообщил пресс-центр Генштаба ВСУ.

В сообщении говорится, что на Таврическом направлении российские оккупанты сейчас пытаются прежде всего захватить Мариуполь. На данный момент они вышли на восточные окраины города. Украинские бойцы продолжают отбивать атаки оккупантов.

Оккупанты обстреливают жилые кварталы Мариуполя и не дают эвакуировать из него мирных жителей. Предполагается, что из Мариуполя в Запорожье вывезут около 200 тысяч человек. Однако, гуманитарный коридор из-за обстрелов врага так до сих пор и не открыли.

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В районе Мариуполя на Волновахском направлении противник пытается наступать в направлении Красной Поляны и Ольгинки. В Волновахе, захваченной оккупантами, очень много разрушенных многоквартирных домов и частных жилых домов.

Напомним, в Генштабе ВСУ считают, что Россия может прибегнуть в Украине к террористическим методам ведения войны.

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