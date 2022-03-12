В Генштабе назвали самые горячи точки на фронтах

Враг захватил восточные окрестности Мариуполя и пытается окружить Николаев. В разных местах наносятся ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры.

Российские войска продолжают наступательную операцию против Украины, наносят ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры. Сейчас они разместились на восточных окраинах Мариуполя и пытаются захватить весь город, а также Северодонецк. Об этом днем в субботу, 12 марта, сообщили в Генштабе ВСУ.

"Понеся потери на Полесском, Северском, Южнобужском направлениях, остановленный на ранее достигнутых рубежах, противник осуществляет перегруппировку войск, восстанавливает боеспособность подразделений, пополняет запасы", - говорится в сообщении.

При этом на Волынском направлении враг наступательных действий не производил. Также в Генштабе считают, что сохраняется вероятность непосредственного участия вооруженных сил Республики Беларусь в боевых действиях против Украины на стороне России.

На Полесском направлении активных действий со стороны противника также не зафиксировано.

"После значительных потерь российские оккупанты проводят мероприятия по восстановлению боеспособности и перегруппировке войск", - отметили в Генштабе.

На Северском направлении противник устанавливает инженерное оборудование позиций в районах Михайло-Коцюбинское, Левковичи, Жукотки, Городня (Черниговская область).

Также сообщается, что на Слобожанском направлении при попытке возобновления наступательных действий захватчики успеха не добились. Противник закрепился в северной части города Изюм, не оставляет попыток его захвата.

"На Донецком и Таврическом направлениях основные усилия врага сосредоточены на захвате городов Мариуполь и Северодонецк. Также противник захватил восточные окрестности Мариуполя. После неудачного штурма населенного пункта Рубежное захватчики отступили к поселку Капитловка", - говорится в сводке.

В то же время на Волновахском направлении враг пытается развить наступление на направлении населенного пункта Красная Поляна и совершает попытку продвижения в направлении Ольгинки.

"По имеющимся данным, подразделения оккупантов, которые производили наступление в Донецком операционном районе, встретили мощное сопротивление Вооруженных Сил Украины и потеряли наступательные возможности", - отметили в Генштабе.

Кроме того, на Южнобужском направлении противник не оставляет попыток возобновления наступательных действий в целях окружения Николаева.

Также сообщается, что для поддержки наступления, захватчики пытались развернуть подразделения ракетных войск и артиллерии и противовоздушной обороны, однако, безуспешно. По последним данным, противник отступил в район поселка Милово, где устанавливает инженерное оборудование занятых позиций и подтягивает резервы.

Сегодня также сообщалось, что Донецкую область атакуют с разных сторон, ВСУ отошли из Волновахи.

В Генштабе назвали военные потери РФ

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