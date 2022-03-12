В Херсонской области поймали "вагнеровца"

Он прокладывал маршрут для основных сил российских оккупантов.

В Херсонской области сотрудники СБУ задержали боевика частной российской военной компании "Вагнер", который собирал разведывательную информацию. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба СБУ.

В сообщении говорится, что "вагнеровца" задержали в районе Новоукраинки. Он прокладывал маршрут для основных сил российских оккупантов.

Захваченный боевик во время допроса признался, что воевал в Сирии и на Донбассе в 2014-2015 годах.

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С началом вторжения России в Украину правоохранители уже задержали большое количество вражеских диверсантов. Так, например, в Днепре 9 марта задержали двух мужчин, которых подозревают в помощи захватчикам. У одного из них в телефоне обнаружили фотографии военных объектов и мостов.

Напомним, ранее в Киеве полицейские на одной из станций метро задержали четырех диверсантов. У них в автомобиле нашли арсенал оружия.

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