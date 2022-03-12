В Харькове задержали диверсантов, готовивших теракты

При каких обстоятельствах задержали этих боевиков – не сообщается.

В Харькове пограничники задержали вражеских диверсантов, которые планировали взорвать в городе военные и гражданские объекты. Об этом в своем Telegram-канале рассказала пресс-служба ГПСУ.

В сообщении говорится, что у задержанных диверсантов во время обыска нашли взрывчатку и оружие.

При каких обстоятельствах задержали этих боевиков – не сообщается. Также не известно, сколько их было. На фотографиях мы видим двух диверсантов.

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С началом вторжения России в Украину правоохранители уже задержали большое количество вражеских диверсантов. Так, например, в Днепре 9 марта задержали двух мужчин, которых подозревают в помощи захватчикам. У одного из них в телефоне обнаружили фотографии военных объектов и мостов.

Напомним, ранее в Киеве полицейские на одной из станций метро задержали четырех диверсантов. У них в автомобиле нашли арсенал оружия.

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В Харькове задержали диверсантов / dpsu.gov.ua

В Харькове задержали диверсантов / dpsu.gov.ua