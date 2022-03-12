В боях уже погибло 1300 украинских военных - Зеленский

Россия потеряла в Украине более 12 000 человек убитыми и ранеными.

С начала российского вторжения в Украину, которое началось 24 марта, и по состоянию на 12 марта 2022 года погибли около 1300 украинских военных. Об этом в своем интервью сообщил президент Владимир Зеленский.

Это первая официальная информация о потерях ВСУ и Сил территориальной обороны, которую обнародовали за последнее время.

Между тем, Россия уже потеряла в Украине более 12 000 человек убитыми и ранеными. Украинские бойцы уничтожили 362 танка и 1 205 бронированных боевых машин оккупантов, сбили 58 самолетов и 83 вертолета.

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты готовятся к новой атаке на Киев. Также они пытаются окружить и захватить Харьков и Николаев. На Таврическом направлении российские оккупанты сейчас пытаются прежде всего захватить Мариуполь. Они вышли на его восточные окраины.

Напомним, в Генштабе ВСУ считают, что Россия может прибегнуть в Украине к террористическим методам ведения войны.

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