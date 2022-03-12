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Илью Киву объявят в международный розыск

Следователи ГБР собрали необходимый пакет документов для объявления Кивы в международный розыск.
Илью Киву объявят в международный розыск

В Государственном Бюро расследований собрали необходимый пакет документов для объявления в международный розыск Илью Киву. Об этом сообщает ГБР.

Отметим, за день до вторжения России в Украину Кива записал видеопоздравление с днем российской армии и озвучил потребность в освобождении Украины.

Напомним, 6 марта генеральный прокурор Ирина Венедиктова объявила о подозрении народному депутату Илье Киве и пообещала огласить его в международный розыск. 10 марта 2022 года Львовский суд заочно арестовал Илью Киву

Ранее стало известно, что еще 30 января Кива покинул Украину и отправился в испанский город Аликанте.
 

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