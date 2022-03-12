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В плен взято около 600 российских военных – Зеленский

Россия потеряла в Украине уже более 12 000 человек убитыми и ранеными.
 |  Автор: Виталий Кулак
В плен взято около 600 российских военных – Зеленский
Владимир Зеленский / president.gov.ua

После того, как Россия 24 февраля вторглась в Украину, около 600 российских военнослужащих сдались в плен. Об этом в своем интервью сообщил президент Владимир Зеленский.

По его словам, примерно 600 пленных российских военнослужащих – это цифра на вчера, 11 марта. Значит, на самом деле сейчас она может быть уже больше.

Нужно отметить, что по данным Генштаба ВСУ, Россия уже потеряла в Украине более 12 000 человек убитыми и ранеными. Кроме того, украинские защитники уничтожили 362 танка и 1 205 бронированных боевых машин оккупантов, сбили 58 самолетов и 83 вертолета.

Зеленский в своем интервью впервые назвал количество украинских военных, которые уже погибли в войне с Россией. По его словам, погибли на данный момент около 1300 украинских военных.

Напомним, в Генштабе ВСУ считают, что Россия может прибегнуть в Украине к террористическим методам ведения войны.

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