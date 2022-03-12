Оккупанты пытают мэра Мелитополя – Зеленский

11 марта оккупанты ворвались в городской кризисный центр, схватили Ивана Федорова и увезли его в неизвестном направлении.

Мэр Мелитополя Иван Федоров, которого 11 марта похитили российские оккупанты, жив, но его пытают. Об этом в своем интервью сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, оккупанты пытают Федорова за то, что он не хочет сказать на видео, что рад видеть российскую власть.

Зеленский также сообщил, что он позвонил лидерам Франции, Германии и Польши, и попросил их помочь освободить мэра Мелитополя.

Напомним,11 марта российские оккупанты ворвались в городской кризисный центр, схватили Федорова и увезли его в неизвестном направлении.

Читайте также: Зеленский призвал оккупантов отпустить мэра Мелитополя

В субботу, 12 марта, 2 тысячи человек собрались возле Мелитопольского городского совета. Они требовали освободить мэра города. Российские оккупанты похитили прямо с мирного митинга местную активистку Ольгу Гайсумову, которая организовала эту акцию протеста. Где она сейчас – не известно.

Напомним, в Генштабе ВСУ считают, что Россия может прибегнуть в Украине к террористическим методам ведения войны.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.