Зеленский рассказал, сколько украинцев эвакуировали за сутки

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что за последние сутки удалось эвакуировать 12 729 человек по всем гуманитарных коридорам, которые были согласованы и работали. Об этом в субботу, 12 марта, говорится в обращении главы государства.

Он же отметил, что все гуманитарные коридоры, которые были согласованы - сработали.

"Удалось вывезти сегодня 12 729 человек. Гуманитарный груз для Мариуполя должен быть завтра (в воскресенье, - ред.) днем. Из-за сложности маршрута пришлось заночевать в Бердянске", - уточнил президент.

Также Зеленский заявил, что международному сообществу нужно оказывать Украине большую поддержку и помощь, ведь "агрессия России нацелена не только против нашей страны, но и других европейских держав".

"Постоянно, при каждом случае, я повторяю нашим друзьям и иностранным партнерам о том, что они должны делать больше для нашего государства, для Украины, для людей, для украинцев. Потому что это не только для Украины - это для всех вас в Европе. Зло, которое целенаправленно бомбардируем мирные города, зло, которое обстреливает даже машины "скорой помощи" и взрывает больницы - не сможет остановиться только на одной стране!" - подчеркивает президент.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц после разговора с президентом РФ Владимиром Путиным поговорили с Владимиром Зеленским.