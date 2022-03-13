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Зеленский рассказал, сколько украинцев эвакуировали за сутки

Российские оккупанты продолжают обстреливать украинские города, при этом убивая мирных граждан.
Зеленский рассказал, сколько украинцев эвакуировали за сутки

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что за последние сутки удалось эвакуировать 12 729 человек по всем гуманитарных коридорам, которые были согласованы и работали. Об этом в субботу, 12 марта, говорится в обращении главы государства.

Он же отметил, что все гуманитарные коридоры, которые были согласованы - сработали.

"Удалось вывезти сегодня 12 729 человек. Гуманитарный груз для Мариуполя должен быть завтра (в воскресенье, - ред.) днем. Из-за сложности маршрута пришлось заночевать в Бердянске", - уточнил президент.

Также Зеленский заявил, что международному сообществу нужно оказывать Украине большую поддержку и помощь, ведь "агрессия России нацелена не только против нашей страны, но и других европейских держав".

"Постоянно, при каждом случае, я повторяю нашим друзьям и иностранным партнерам о том, что они должны делать больше для нашего государства, для Украины, для людей, для украинцев. Потому что это не только для Украины - это для всех вас в Европе. Зло, которое целенаправленно бомбардируем мирные города, зло, которое обстреливает даже машины "скорой помощи" и взрывает больницы - не сможет остановиться только на одной стране!" - подчеркивает президент.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц после разговора с президентом РФ Владимиром Путиным поговорили с Владимиром Зеленским. 

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