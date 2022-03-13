Генштаб назвал российские потери за 17 дней войны

Подсчет вражеских потерь усложняется высокой интенсивностью боевых действий, отметили в Генштабе ВСУ.

Более 12 тысяч российских военных погибли с начала полномасштабного вторжения в Украину. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке в воскресенье, 13 марта.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 13 марта ориентировочно составили:

личного состава – более 12 тысяч человек,

танков – 374,

боевых бронированных машин - 1226,

артиллерийских систем – 140,

РСЗО (реактивная система залпового огня) – 62,

средства ПВО – 34,

самолетов – 74,

вертолетов – 86,

автомобильной техники – 600,

легкие скоростные катера – 3,

цистерн с ГСМ – 60,

беспилотники оперативно-тактического уровня – 7.

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", – говорится в сообщении.

Накануне президент Зеленский впервые озвучил потери ВСУ с начала нападения России на Украину.