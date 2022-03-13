Генштаб назвал российские потери за 17 дней войны
Подсчет вражеских потерь усложняется высокой интенсивностью боевых действий, отметили в Генштабе ВСУ.
Более 12 тысяч российских военных погибли с начала полномасштабного вторжения в Украину. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке в воскресенье, 13 марта.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 13 марта ориентировочно составили:
- личного состава – более 12 тысяч человек,
- танков – 374,
- боевых бронированных машин - 1226,
- артиллерийских систем – 140,
- РСЗО (реактивная система залпового огня) – 62,
- средства ПВО – 34,
- самолетов – 74,
- вертолетов – 86,
- автомобильной техники – 600,
- легкие скоростные катера – 3,
- цистерн с ГСМ – 60,
- беспилотники оперативно-тактического уровня – 7.
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", – говорится в сообщении.
Накануне президент Зеленский впервые озвучил потери ВСУ с начала нападения России на Украину.
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