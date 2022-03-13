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Генштаб назвал российские потери за 17 дней войны

Подсчет вражеских потерь усложняется высокой интенсивностью боевых действий, отметили в Генштабе ВСУ.
Генштаб назвал российские потери за 17 дней войны
Иллюстративное фото / EPA / UPG

Более 12 тысяч российских военных погибли с начала полномасштабного вторжения в Украину. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке в воскресенье, 13 марта.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 13 марта ориентировочно составили:

  • личного состава – более 12 тысяч человек,
  • танков – 374,
  • боевых бронированных машин - 1226,
  • артиллерийских систем – 140,
  • РСЗО (реактивная система залпового огня) – 62,
  • средства ПВО – 34,
  • самолетов – 74,
  • вертолетов – 86,
  • автомобильной техники – 600,
  • легкие скоростные катера – 3,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • беспилотники оперативно-тактического уровня – 7.

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", – говорится в сообщении.

Накануне президент Зеленский впервые озвучил потери ВСУ с начала нападения России на Украину.

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