Украина откроет 14 гуманитарных коридоров
Большинство гуманитарных коридоров будут действовать в направлении городов Киев, Житомир и Славянск.
Украинская сторона откроет 14 гуманитарных коридоров в воскресенье, 13 марта. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.
Так, сегодня открываются гуманитарные коридоры по следующим маршрутам:
- из Запорожья в Мариуполь (Запорожье, Васильевка, Мелитополь, Бердянск, Мангуш, Мариуполь) – с обязательным разминированием по всему маршруту;
- из города Пологи Запорожской области в направлении Запорожья;
- из поселка Козаровичи (тренинговый центр) Киевской области в город Киев;
- из поселка Андреевка Киевской области в город Житомир;
- из города Макаров Киевской области в Житомир;
- из города Бородянка Киевской области в город Житомир;
- из села Светильня Киевской области в направлении города Бровары;
- из села Победа Киевской области в направлении города Киев;
- из села Большая Дымерка Киевской области в направлении Броваров;
- из города Кременная в Лиман Луганской области;
- из города Рубежное Луганской области в город Славянск Донецкой области;
- из города Попасная Луганской области в город Славянск Донецкой области;
- из поселка Горское Луганской области в город Славянск Донецкой области;
- из города Счастья Луганской области в город Славянск Донецкой области.
Накануне сообщалось, что 13 марта в Сумской области не будет "зеленых коридоров". При этом за 12 марта из региона вывезли 8 тысяч человек.
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