Украина откроет 14 гуманитарных коридоров

Большинство гуманитарных коридоров будут действовать в направлении городов Киев, Житомир и Славянск.

Украинская сторона откроет 14 гуманитарных коридоров в воскресенье, 13 марта. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

Так, сегодня открываются гуманитарные коридоры по следующим маршрутам:

из Запорожья в Мариуполь (Запорожье, Васильевка, Мелитополь, Бердянск, Мангуш, Мариуполь) – с обязательным разминированием по всему маршруту;

из города Пологи Запорожской области в направлении Запорожья;

из поселка Козаровичи (тренинговый центр) Киевской области в город Киев;

из поселка Андреевка Киевской области в город Житомир;

из города Макаров Киевской области в Житомир;

из города Бородянка Киевской области в город Житомир;

из села Светильня Киевской области в направлении города Бровары;

из села Победа Киевской области в направлении города Киев;

из села Большая Дымерка Киевской области в направлении Броваров;

из города Кременная в Лиман Луганской области;

из города Рубежное Луганской области в город Славянск Донецкой области;

из города Попасная Луганской области в город Славянск Донецкой области;

из поселка Горское Луганской области в город Славянск Донецкой области;

из города Счастья Луганской области в город Славянск Донецкой области.

Накануне сообщалось, что 13 марта в Сумской области не будет "зеленых коридоров". При этом за 12 марта из региона вывезли 8 тысяч человек.

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