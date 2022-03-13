В Чернигове армия РФ разрушила общежитие

На месте работают спасатели. Данные по погибшим и пострадавшим уточняют.

В воскресенье, 13 марта, россияне нанесли ракетный удар по Чернигову. В результате авиаудара было повреждено общежитие. Об этом сообщает ГСЧС.

"В 5:46 в результате авиаудара произошло разрушение со 2 по 9 этаж, с последующим горением 9-этажного общежития. На месте пожара работают 10 единиц техники и 48 человек личного состава, а также группа пиротехнических работ и подводного разминирования", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, семь человек спасены, один погиб и еще один травмирован.

ГСЧС

ГСЧС

ГСЧС

ГСЧС

ГСЧС

ГСЧС

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