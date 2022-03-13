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Ирпень под контролем Украины на 70% - мэр

За остальные 30% города ведутся бои, подчеркнул мэр.
Ирпень под контролем Украины на 70% - мэр
Мэр города Александр Маркушин / facebook

Город Ирпень в Киевской области остается под контролем украинских военных на 70%. За остальные 30% территории ВСУ ведут бои. 

Об этом сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин. 

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Маркушин призвал украинцев не верить фейкам. 

"Я на месте, я работаю, мы помогаем эвакуировать людей… Парни обороняют наш Ирпень, на сегодня Ирпень не захвачен. На 70% это наш украинский город, за 30% мы ведем бой", - заявил Маркушин.

Иллюстративное фото / EPA / UPG
Иллюстративное фото / EPA / UPG

Ранее сообщалось о том, что в Ирпене, Буче и Ворзеле оккупанты морят людей голодом. 

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