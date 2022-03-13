Авиаудар по Николаеву: погибли девять человек

На проспекте Героев Украины погибли мирные жители Украины, сообщил Ким.

Жертвами бомбардировки Николаева стали девять человек / Преступности.НЕТ

Армия Российской Федерации нанесла авиаудар по Николаеву, в результате которого погибли девять мирных жителей. Об этом сообщил глава Николаевской ОВГА Виталий Ким

"Мрази! Девять человек погибло в результате бомбардировки мудаками", – написал губернатор.

По информации издания Преступности.НЕТ, горожане погибли на проспекте Героев Украины в районе остановки Ателье.

В воскресенье, 13 марта, россияне нанесли ракетный удар по Яворовскому полигону во Львовской области. В результате нападения погибли девять человек, ранены 57 украинцев.