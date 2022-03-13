Летчики армии Российской Федерации выпустили больше 30 крылатых ракет, говорится в сообщении.

На полигоне под Львовом погибли девять человек / скриншот

Российские войска нанесли авиаудар по Яворовскому полигону во Львовской области. В результате атаки погибли девять человек, 57 ранены. Об этом заявил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

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По данным Козицкого, российские самолеты вылетели из Саратова, пересекли акваторию Черного моря и после нанесли удар.

"Под удар попал Яворовский полигон. На данный момент 57 человек травмированы и находятся в больницах. Девять героев погибли. Это подтвержденные данные. Сейчас продолжается тушение пожара", – рассказал он.

Ранее сообщалось о том, что россияне бомбили аэропорт в Ивано-Франковске.

Также СМИ писали о применении россиянами фосфорных боеприпасов, которые запрещены международным правом