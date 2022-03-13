Президент: ключевое задание – Мариуполь

Гуманитарный груз прибудет в Мариуполь через два часа, отметил Зеленский.

Уже через два часа в Мариуполь прибудет гуманитарный груз. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Сегодня ключевое задание – Мариуполь. Наш гуманитарный груз, наша колонна в двух часах от Мариуполя. Всего лишь 80 км (осталось – ред.)", – заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что россияне проявили сопротивление.

По его словам, сейчас предпринимается все, чтобы преодолеть сопротивление оккупантов.

"Они блокируют (работу – ред.) даже священников православной церкви, которые сопровождают этот груз, еду, воду, медикаменты. 100 тонн самого необходимого Украина отправила своим гражданам", – сказал президент.

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Зеленский отметил, что Украина предприняла максимум дипломатических усилий для доставки груза.

"Посмотрим, способны ли в Москве услышать. Мы понимаем, что всем украинцам сейчас очень тяжело. Всем 40 миллионам украинцев. Но мы победим. И это на 100%".

Ранее сообщалось о том, что четвертый раунд переговоров Украины и Российской Федерации может быть проведен на днях.