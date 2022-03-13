Устранения Путина недостаточно – Кулеба

Россию ждут радикальные изменения. Необходимо провести депутинизацию, отметил Дмитрий Кулеба.

Возможное устранение президента России Владимира Путина само по себе способно остановить войну России против Украину. Но этого недостаточно для восстановления системы безопасности. Об этом накануне сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в рамках проходящего в США мероприятия Renew Democracy Initiative, сообщает Европейская правда.

Так, Кулеба заявил, что считает начало войны против Украины личным решением главы государства-агрессора.

"Я считаю, что эта война – решение президента Путина", – подчеркнул он.

Кулеба, отвечая на вопрос, заявил также, что прекращение деятельности Путина как руководителя России (не уточняя, каким образом оно произойдет) приведет к прекращению войны.

"Я считаю, что устранение Путина будет достаточно, чтобы остановить войну, однако восстановление мира и безопасности в Евроатлантическом пространстве потребует не только устранения Путина, но также депутинизации России", – заявил он.

Кулеба подчеркнул, Россию ждут радикальные изменения после ее поражения в войне против Украины.

"Путин – это не только личность, это система. Россия должна быть депутинизирована", – заявил министр.

Напомним, Украина и Россия ведут подготовку по подписанию документа, на базе которого может закончиться война. Об этом сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.