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На Чернобыльской АЭС возобновлено электроснабжение

Чернобыльская станция и все ядерные объекты зоны отчуждения остались без электроснабжения четыре дня назад.
На Чернобыльской АЭС возобновлено электроснабжение

 

Украинскими специалистами НЭК Укрэнерго завершены ремонтные работы на линии 330 кВ Лесная – ЧАЭС и возобновлено электроснабжение Чернобыльской АЭС и города Славутич, заявили в Энергоатоме.

Чернобыльская станция, все ядерные объекты зоны отчуждения и город Славутич остались без электроснабжения 9 марта.

Боевые действия делали невозможным проведение ремонтных работ и возобновление энергопитания.

Напомним, что российские войска вошли в Зону отчуждения ЧАЭС из Беларуси, чтобы обеспечить коридор для захвата Киева. Взяв в заложники персонал ЧАЭС, они отправили военную технику на Киев, Иванков и Дымер. 

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