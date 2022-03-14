В Бердянске оккупанты похитили священника

Священнослужителю начали угрожать еще до захвата города

Российские оккупанты в Бердянске обыскали дом священника Православной церкви Украины (ПЦУ) Олега Николаева, после чего "арестовали" его и увезли в неизвестном направлении. Об этом пишет Укринформ со ссылкой на местных жителей.

Отмечается, что в ходе незаконного обыска россияне ничего не нашли, но всё равно решили увезти священника. При этом жене священника, которая страдает от орфанной болезни и нуждается в постоянной терапии, оккупанты запретили выходить из дома.

По информации издания, священнику начали угрожать по телефону еще во время боев за Бердянск.

Напомним, на захваченных территориях оккупанты начали похищать местных чиновников и активистов. Одним из первых был мэр Мелитополя.

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