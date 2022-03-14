Почта
 

Сотрудники ЧАЭС больше не могут ремонтировать и проводить техосмотр - Энергоатом

Персонал физически и морально подавлен из-за оккупации и давления россиян.
Сотрудники ЧАЭС больше не могут ремонтировать и проводить техосмотр - Энергоатом
ЧАЭС с первых дней войны оккупирована. / Укринформ

Сотрудники ЧАЭС больше не в состоянии проводить ремонт и техосмотр оборудования. Об этом сообщает Энергоатом в своем телеграм-канале. 

Читайте также: Оккупанты готовят теракт на ЧАЭС – ГУР

Отметим, что Чернобыльская атомная электростанция находится с первых дней под оккупацией рашистов. Сотрудники с того момента не покидали своих рабочих мест, отчего морально и физически подавлены, и не могут проводить качественно обслуживание станции.

Как отмечают в Энергоатоме, единственным выходом из ситуации может быть только полное отведение войск со станции. 

Читайте также: "Энергоатом" сообщил, что подключение ЧАЭС к энергосистеме Беларуси – фейк

Также известно, что после вчерашнего ремонта электроэнергии оккупанты вновь повредили линию передач. Аварийная бригада вновь должна ехать и ликвидировать повреждение. 

"В 19:07 13 марта линию поставили под напряжение и начала восстановление электроэнергии инфраструктуры ЧАЭС и города Славутич. Однако завершить эти работы не удалось, потому что оккупанты вскоре снова повредили линию," - сообщают в Укрэнерго.

Важно подчеркнуть, что электроэнергия на станции - это критически важный фактор с точки зрения ядерной безопасности.

Ранее мы писали, что в Херсоне рашисты сожгли дом секретаря горсовета. Галина Луговая не согласилась сотрудничать с оккупантами и покинула свой дом, после чего россияне решили ей отомстить.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK