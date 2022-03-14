Сотрудники ЧАЭС больше не могут ремонтировать и проводить техосмотр - Энергоатом

Персонал физически и морально подавлен из-за оккупации и давления россиян.

Сотрудники ЧАЭС больше не в состоянии проводить ремонт и техосмотр оборудования. Об этом сообщает Энергоатом в своем телеграм-канале.

Читайте также: Оккупанты готовят теракт на ЧАЭС – ГУР

Отметим, что Чернобыльская атомная электростанция находится с первых дней под оккупацией рашистов. Сотрудники с того момента не покидали своих рабочих мест, отчего морально и физически подавлены, и не могут проводить качественно обслуживание станции.

Как отмечают в Энергоатоме, единственным выходом из ситуации может быть только полное отведение войск со станции.

Читайте также: "Энергоатом" сообщил, что подключение ЧАЭС к энергосистеме Беларуси – фейк

Также известно, что после вчерашнего ремонта электроэнергии оккупанты вновь повредили линию передач. Аварийная бригада вновь должна ехать и ликвидировать повреждение.

"В 19:07 13 марта линию поставили под напряжение и начала восстановление электроэнергии инфраструктуры ЧАЭС и города Славутич. Однако завершить эти работы не удалось, потому что оккупанты вскоре снова повредили линию," - сообщают в Укрэнерго.

Важно подчеркнуть, что электроэнергия на станции - это критически важный фактор с точки зрения ядерной безопасности.

Ранее мы писали, что в Херсоне рашисты сожгли дом секретаря горсовета. Галина Луговая не согласилась сотрудничать с оккупантами и покинула свой дом, после чего россияне решили ей отомстить.