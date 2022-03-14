В Херсоне оккупанты сожгли дом секретаря горсовета

Галина Луговая не поддерживает оккупационную власть, которая временно заняла Херсон.

Галина Луговая показала, что стало с ее домом после умышленного поджега. / facebook.com/profile.php?id=100008636165557

В Херсоне российские оккупанты сожгли дом секретаря горсовета Галины Луговой. Об этом женщина сообщила Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

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Рашисты оккупировали Херсон в первые дни полномасштабного вторжения. Власть отказывается сотрудничать с россиянами, за что те пытаются мстить. Как рассказывают очевидцы, возле дома Луговой ходили двое подозрительных особ, которые разбили окно и бросили что-то тяжелое. После это дом загорелся.

"Я осталась без дома. Думаю, я в списке на физическое уничтожение," - прокомментировала Галина сожженный дом.

Ранее мы писали, что над Киевом украинские ПВО збили рашистскую ракету. Остатки упали на жилой массив, в результате чего частично повредились здания и полностью уничтожен троллейбус.