Пропагандиста Соловьева объявят в международный розыск – ГБР

Сегодня украинский суд уже заочно арестовал подстрекателя войны

Украинский суд заочно арестовал российского пропагандиста Владимира Соловьева. В ближайшее время его объявят в международный розыск. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

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Решение об аресте россиянина в понедельник, 14 марта, принял Лычаковский районный суд Львова. Ранее ему заочно объявили о подозрении в публичных призывах к изменению государственных границ Украины, вызвавших тяжкие последствия – гибель людей.

"Установлено, что Владимир Соловьев системно поддерживал преступные действия высшего руководства РФ по вторжению в Украину и призывал к изменению ее территориального устройства, в том числе через проведение военных действий и уничтожение военной инфраструктуры и мирного населения", - заявили в ГБР.

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Отмечается, что следователи уже собрали пакет документов, необходимых для объявления Соловьева в международный розыск. В ближайшее время запрос будет направлен зарубежным партнерам.

Напомним, ранее Зеленский пообещал, что пропагандисты РФ ответят за соучастие в военных преступлениях. Президент Украины обратился к российским пропагандистам.

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